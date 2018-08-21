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22.08.2018

Под Ангарском ликвидируют кладбище домашних животных

Ангарск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Под Ангарском ликвидируют нелегальное кладбище домашних животных.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, весной этого года там было обнаружено стихийное кладбище по захоронению домашних животных – надгробия, оградки, кресты, венки и так далее. В апреле 2018 года по поручению Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры госинспектор проверил участок сельскохозяйственного назначения, собственником которого является ОАО «Одинск». В ходе его осмотра было обнаружено нарушение земельного законодательства в виде порчи и загрязнения плодородного слоя почвы на площади более 0,5 га.

По результатам лабораторных агрохимических испытаний в ФГБУ «Иркутская МВЛ» установлено существенное снижение обменного калия в земле – на 79,7%, органического вещества – на 24,8%. По результатам микробиологических исследований обнаружено загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки – допустимые нормы превышены в десятки раз. Согласно экспертному заключению категория загрязнения почв (степень эпидемиологической опасности) на площади 2 тысячи 539 квадратных метров относится к опасной, на площади 1 тысяча 15 квадратов – умеренно опасной.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду правообладателю назначено наказание в виде административного штрафа.

По результатам проверки сельхозпредприятию «Одинск» было выдано предписание о проведении восстановительных работ на нарушенном земельном участке в срок до 25 сентября текущего года. Результаты исполнения предписания будут изучаться в рамках внеплановой проверки Россельхознадзора уже через месяц.

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