|Недвижимость
|14.12.2018
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Покупка жилья за границей: где выгоднее?
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Российская Федерация, Украина, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В современном быстро меняющемся мире изменчивы и ориентиры. Если раньше каждый россиянин хотел купить жилье в крупном российском городе, то на данный момент ситуация изменилась. При нынешних ценах на жилье в крупной престижной части города потребуется выложить немалую сумму денег. На этот же бюджет можно позволить купить себе жилье в любой стране ближнего и дальнего зарубежья с лучшими перспективами.
В частности, популярным мотивом покупки недвижимости в другой стране является возможность каждое утро смотреть на берег моря и наслаждаться покоем и умиротворенностью. Отметим также, что в настоящее время особой популярностью среди некоторых групп населения пользуется недвижимость на постсоветском пространстве, в частности, в Украине - в силу относительно недорогой стоимости и других причин.
Для жителей России наиболее привлекательным может быть жилье в нескольких странах мира равнозначное как по цене, так и по комфорту. Большинство россиян предпочитают покупать жилье в Турции. В таких городах, как Анталия и Алания. В этих курортных центрах имеется возможность приобрести жилье в новостройке с комплектом необходимой мебели. Местные риелторы произведут сделку без участия хозяина с наименьшим пакетом документов. Русские граждане приобретают жилье, как для отдыха, так и для возможности дальнейшего переезда.
Также интерес представляет недвижимость в Болгарии, Эстонии, Германии и Украине (что касается последней страны, выгодно купить недвижимость можно на портале mesto.ua). В этих странах есть возможность купить равнозначное жилье без обременений и долгов.
При выборе недвижимости за рубежом нужно помнить о нескольких вещах:
Как бы ни была привлекательна недвижимость за границей, необходимо не забывать про бюрократические препоны, которые могут повлиять на выбор жилья.
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