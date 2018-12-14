Покупка жилья за границей: где выгоднее?

Российская Федерация, Украина, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В современном быстро меняющемся мире изменчивы и ориентиры. Если раньше каждый россиянин хотел купить жилье в крупном российском городе, то на данный момент ситуация изменилась. При нынешних ценах на жилье в крупной престижной части города потребуется выложить немалую сумму денег. На этот же бюджет можно позволить купить себе жилье в любой стране ближнего и дальнего зарубежья с лучшими перспективами. В частности, популярным мотивом покупки недвижимости в другой стране является возможность каждое утро смотреть на берег моря и наслаждаться покоем и умиротворенностью. Отметим также, что в настоящее время особой популярностью среди некоторых групп населения пользуется недвижимость на постсоветском пространстве, в частности, в Украине - в силу относительно недорогой стоимости и других причин. Для жителей России наиболее привлекательным может быть жилье в нескольких странах мира равнозначное как по цене, так и по комфорту. Большинство россиян предпочитают покупать жилье в Турции. В таких городах, как Анталия и Алания. В этих курортных центрах имеется возможность приобрести жилье в новостройке с комплектом необходимой мебели. Местные риелторы произведут сделку без участия хозяина с наименьшим пакетом документов. Русские граждане приобретают жилье, как для отдыха, так и для возможности дальнейшего переезда. Также интерес представляет недвижимость в Болгарии, Эстонии, Германии и Украине (что касается последней страны, выгодно купить недвижимость можно на портале mesto.ua). В этих странах есть возможность купить равнозначное жилье без обременений и долгов. При выборе недвижимости за рубежом нужно помнить о нескольких вещах: Какая политическая обстановка в стране. Приобретается не машина, а недвижимость, которую в случае ухудшения политической или экономической ситуации, будет очень трудно продать; В ряде стран налоги на недвижимость ощутимо выше, что скажется на содержании жилья и выплате налоговых издержек. Также не все страны предлагают возможность покупки жилья иностранцам в качестве физических лиц; Требуется очень внимательно изучить рынок цен, так как в ряде стран могут варьироваться от 10 до 40 % ежегодно; Для покупки имущества в некоторых странах потребуется открыть визу, поэтому лучше очень внимательно изучить законы той страны, где будет приобретаться недвижимость. Как бы ни была привлекательна недвижимость за границей, необходимо не забывать про бюрократические препоны, которые могут повлиять на выбор жилья. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков View the discussion thread.