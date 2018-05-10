Помещения детской больницы Ангарска рекомендовали всё-таки не продавать

Ангарск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Помещения детской больницы Ангарска, вокруг которых разгорелся спор между правительством и Заксобранием Иркутской области, рекомендовали исключить из прогнозного плана приватизации. Решение было принято 10 мая на заседании комитета по собственности и экономической политике.

Речь идёт о помещениях больницы, в 1970-х годах отданных при вводе в эксплуатацию девятиэтажного жилого дома под лечебное учреждения. Вице-спикер областного парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин напомнил, что здание бывшей поликлиники депутаты посетили в апреле, изучив ситуацию и обсудив возможность сохранения здания в областной собственности и переоборудования помещений в квартиры с администрацией Ангарского городского округа. Потребность в помещениях есть – в городе несколько десятков врачей и медицинских сестер нуждаются в жилье, сообщает пресс-служба регпарламента.

Это решение, отметил парламентарий, должно стать отправной точкой в реализации областного закона, в соответствии с которым полномочия по созданию условий для привлечений медицинских кадров возлагаются не только на органы местного самоуправления, но и на органы государственной власти Иркутской области, принятого по инициативе депутатского корпуса в ноябре прошлого года.

Вместе с тем, позиция правительства Иркутской области, озвученная министром имущественных отношений региона Владиславом Сухорученко, остаётся неизменной. Он пояснил, что провести реконструкцию будет нереально, поскольку на это должны дать согласие все собственники квартир в доме, а это, как показывает практика сделать практически невозможно.

Изменения в прогнозный план будут рассмотрены на сессии Заксобрания 16 мая.