Помещения лагеря «Лесное» в Нижнеилимском районе и детской поликлиники в Ангарске могут вновь выставить на приватизацию

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье прогнозный план приватизации областного имущества на 2019 год пополнен несколькими объектами. Этот вопрос обсуждался 19 июня на заседании очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Как сообщил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко в список объектов на приватизацию также предлагается внести гараж в селе Олонки Боханского района площадью 775 квадратных метров с земельным участком площадью 7,5 тысячи квадратов. Также предлагается продать несколько автомобилей, принадлежащих областным госучреждениям и не используемых ими.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова поинтересовалась судьбой помещений, которые под давлением депутатов были исключены из списка приватизации на 2018 год. Напомним, речь идет о детской базе отдыха «Лесное» в Нижнеилимском районе и помещении бывшей детской поликлиники на первом этаже жилой девятиэтажки в Ангарске.

Владислав Сухорученко сообщил, что ни одно областное учреждение или орган местного самоуправления не выразил заинтересованности в базе отдыха «Лесной». Помещение в Ангарске не соответствует требованиям для размещения объектов здравоохранения, заинтересованности в нем также не выразило ни одно госучреждение.

Депутат Сергей Бренюк предложил реконструировать этот этаж дома и сделать там квартиры для детей-сирот. Однако министр назвал такой вариант нецелесообразным. Он отметил, что, вероятно, эти помещения вновь будут включены в план приватизации.