Поселок Новая Стениха включили в состав Братска

Братск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены изменения границ Братска с учетом включенного в его территорию поселка Новая Стениха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска со ссылкой на председателя гордумы Ларису Павлову.

Отмечается, что решение о включении Новой Стенихи в состав Братска было принято гордумой еще в 2014 году. Однако, как отметила Лариса Павлова, для внесения соответствующих сведений в ЕГРН необходимо было описать границы города, отметила Лариса Павлова. На эти цели в областном бюджете средства не были предусмотрены. В результате неоднократных обращений депутатов думы и администрации Братска в региональное правительство деньги на описание границ выделили, соответствующая запись была внесена в ЕГРН. Сейчас ведется работа по изменению городских документов, касающихся границ Братска, в том числе Генерального плана.

Конкурс на проведение работ по внесению изменений в Генплан планируется объявить до конца апреля, его итоги подведут в июне. Подрядчик должен будет выполнить работы до 10 декабря. После этого подготовленный проект размещается в федеральной информационной системе ФГИС ТП и отправляется на согласование. Если в течение месяца предложений по изменению проекта не появится, документ будет представлен общественности на публичных слушаниях.

В повестку заседания думы новый проект Генплана будет внесен в том случае, если большинство присутствующих на публичных слушаниях его одобрят.