Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пострадавшие от наводнения жители Приангарья смогут получить бесплатные земельные участки взамен подтопленных. Соответствующий закон принят 15 апреля на сессии Законодательного собрания Иркутской области. В первоначальном варианте законопроекта, внесенного врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, речь шла лишь о тех людях, которые в результате наводнения лишились дачных или садовых участков. При этом было получено подтверждение со стороны муниципалитетов о готовности предоставить земельные участки взамен утраченных, хотя и не всегда такой же площади, как были прежние. Единственное условие – при получении нового участка собственник должен официально подписать отказ от подтопленного и выйти из СНТ или ДНТ. Кроме того, бесплатный земельный участок можно получить только один раз. Однако в ходе работы над документом председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова отметила, что многие люди лишились не только дачных участков, но и земли под собственными домами. При этом они готовы остаться в своих муниципалитетах и продолжить вести личное подсобное хозяйство в частном доме. Но эта ситуация никакими нормативными актами не предусмотрена. В результате в рамках второго чтения законопроекта депутаты проработали многочисленные поправки, значительно расширив список тех, кто может претендовать на бесплатный земельный участок. В итоге земля может быть безвозмездно предоставлена людям, пострадавшим от паводков летом 2019 года, под дачу, индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство. Единственным условием остается то, что они должны отказаться от права собственности на участки в зоне подтопления. Землю могут получить люди, потерявшие жилье в результате чрезвычайной ситуации, независимо от того, была реализована или нет социальная выплата на покупку или строительство жилья, а также те, чьи участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства были подтоплены. При этом уточняется, что закон касается только территорий, пострадавших во время паводков летом 2019 года. К дачным участкам, регулярно подтапливаемым в других муниципалитетах, он не относится. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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