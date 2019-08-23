Пострадавшим от наводнения в Приангарье выдали 1094 сертификата на новое жилье

Иркутская область, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На 23 августа в Приангарье приняли документы от 3337 пострадавших от наводнения семей, чьи дома не подлежат восстановлению. Выдано 1094 свидетельства на новое жилье, по 57 сертификатам оплата произведена на общую сумму 147 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как пояснила на заседании КЧС 23 августа заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, 24 августа в Нижнеудинской библиотеке с 8:00 с пострадавшими гражданами по вопросам выдачи сертификатов начнут работать специалисты областных ведомств, продолжится работа и в Тулуне.

Также на заседании начальник Иркутского УГМС Азат Насыров проинформировал об ухудшении метеоусловий в выходные дни: в ряде районов ожидаются сильные дожди и грозы, усиление ветра. Прогноз касается Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского, Зиминского, Иркутского, Шелеховского и Слюдянского районов. Кроме того, 25-26 августа непогода ожидается и на севере региона. При этом повышение уровня рек прогнозируют не выше критических отметок.