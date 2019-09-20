Пострадавшим от наводнения жителям Приангарья выдано четыре тысячи свидетельств на покупку или строительство жилья

Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре тысячи свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Четырехтысячный сертификат получила жительница поселка Приудинск Чунского района. Его торжественно вручил заместитель мэра Чунского района Алексей Емелин.

В Чунском районе, по данным на 19 сентября, заявления на получение таких свидетельств подали 383 семьи, уже выдано 226 документов. Всего же в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области приняты документы от пяти тысяч 48 семей. 588 семей уже нашли себе жильё и заключили договоры на его приобретение. По их свидетельствам произведена оплата на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.