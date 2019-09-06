Пострадавшим в наводнении в Иркутской области обещают компенсировать всю утерянную недвижимость

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области намерены компенсировать все утраченные во время наводнения объекты недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Ранее было принято решение не учитывать доли собственности на второе жилье, сейчас компенсацию граждане будут получать за каждый утраченный во время наводнения объект. Социальную выплату будут получать все, вне зависимости от количества квадратных метров жилья в собственности, – отметил представитель Минстроя Иркутской области Александр Лобач.

Он также напомнил, что постановлением правительства Иркутской области сняты ограничения, которые не позволяли пострадавшим приобретать жилье, площадь которого меньше утраченного во время наводнения.

Социальную выплату смогут получить все, кто имеет в собственности неограниченное количество квадратных метров жилья.

В случае если было утеряно две и более квартиры, свидетельство выдается на каждое утерянное жильё.

– На свое усмотрение граждане могут выбрать свидетельство на приобретение жилья в любом субъекте РФ либо получить жилье из государственного жилищного фонда Иркутской области в Тулуне и Нижнеудинске. Для этого необходимо обратиться в службу заказчика Иркутской области. Служба определит условия предоставления жилых помещений и предоставит на выбор в Тулуне или Нижнеудинске строящиеся в настоящее время индивидуальные дома с земельными участками либо квартиры в многоквартирных домах, – сказал Александр Лобач.

Также люди, которые решили самостоятельно делать капитальный ремонт в пострадавших от наводнения квартирах, могут получить аванс на приобретение материалов в размере 50%, говорят в правительстве Иркутской области. Напомним, ранее аванс предоставлялся при условии выполнения капремонта привлеченной организацией.

Расчёт размера социальной выплаты на капитальный ремонт повреждённого жилого помещения осуществляется, исходя из стоимости проведения капитального ремонта, но не более 6 тысячи рублей за квадратный метр повреждённого жилого помещения.

Для предоставления социальной выплаты на капитальный ремонт необходимо обращаться в Службу заказчика Иркутской области с документами, подтверждающими расходы.

КООРДИНАТЫ:

Адреса службы заказчика Иркутской области: Иркутск, 5-ой Армии, 21, офис 312;

Тулун, мкр. Угольщиков, 25;

Нижнеудинск, улица Ленина, 40, кабинет 10.