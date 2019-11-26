Правительство Иркутской области отказалось от идеи объединить службы строительного и жилищного надзора

Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба государственного строительного надзора и служба государственного жилищного надзора Иркутской области продолжат свою работу в качестве самостоятельных органов исполнительной власти. Такое решение принял губернатор Сергей Левченко, пишет пресс-служба главы региона.

– Мы внимательно оценили все плюсы и минусы слияния этих служб. И хоть 22 субъекта Российской Федерации пошли по этому пути и достаточно успешно, в Иркутской области на данный момент целесообразно оставить раздельную работу этих организаций. Особенно, учитывая тот факт, что для исполнения программы восстановления жилья и инфраструктуры после наводнения, в которую до 2023 года включено более 200 мероприятий, потребуется обеспечение проведения государственного строительного надзора для многих объектов, – подчеркнул Сергей Левченко.

Объединение двух структур неминуемо привело бы к сокращению числа сотрудников, что в условиях действующего на территории региона режима ЧС может отрицательно сказаться на сроках и качестве выполняемых работ.

Глава региона особо отметил, что при принятии важных управленческих решений учитываются мнения в том числе и общественности. Так, к губернатору поступило несколько обращения от общественного совета при службе стройнадзора, от регионального союза строителей.

Как подчеркнул заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, у каждой из служб своя задача.

– Если мы говорим о службе государственного строительного надзора – это выдача заключений на соответствие построенного объекта проектным решениям. И учитывая, что мы в области за последние четыре года в несколько раз нарастили строительство и капитальные ремонт социальных объектов, значимость этой службы переоценить невозможно. Что касается службы жилищного надзора – они находятся на острие взаимоотношений граждан с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, и спорных вопросов и нареканий на работу управляющих компаний, ресурсоснабжающий организаций довольно много. Поэтому губернатором принято решение о сохранении работы этих служб в том виде, в котором они сегодня эффективно работают, – сказал Дмитрий Чернышов.

Напомним, указ об объединении служб строительного и жилищного надзора губернатор подписал 8 ноября. О планах исполнительной власти по объединению двух этих служб стало известно во второй половине октября. Против такого решения выступали как сами руководители этих структур, так и представители регионального Союза строителей. Они надеялись, что глава региона прислушается к их аргументам и откажется от планов по слиянию служб, на каждой из которых и без того лежит колоссальный объем работы – но этого не случилось.

Депутат Заксобрания Александр Битаров на отчетном собрании Союза строителей Иркутской области заявлял, что объединение двух служб - плохая идея.