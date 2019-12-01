Правительство Приангарья обеспечит молодым специалистам и многодетным семьям соцвыплаты на погашение ипотеки

Иркутская область, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Погасить часть ипотеки за счет предоставления социальных выплат из областного бюджета смогут молодые специалисты, получатели материнского капитала и многодетные семьи в Иркутской области. Соответствующее постановление правительства подготовлено по поручению губернатора Приангарья Сергея Левченко.

Как сообщает пресс-служба главы региона, для реализации документа утверждено положение о предоставлении отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений с помощью ипотечного жилищного кредитования.

Деньги предоставят на первоначальный взнос при покупке или строительстве жилья, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному кредиту.

Размер предоставляемой социальной выплаты определяется как 30% от расчетной стоимости квартиры для многодетных семей и 15% для иных, предусмотренных положением категорий граждан. Например, соцвыплата на семью из трех человек составит 340 тысяч рублей, а для многодетной семьи – 1 миллион 140 тысяч рублей.

В 2019 году на предоставление социальных выплат из областного бюджета планируется направить 30 млн рублей, что позволит предоставить более 50 субсидий.

КООРДИНАТЫ:

Для рассмотрения заявления необходимо предоставить пакет документов в министерство строительства, дорожного хозяйства региона. Прием ведется по адресу: Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, каб 411. Дополнительную информацию по условиям участия, можно получить по телефону: 8 (3952) 707-267.