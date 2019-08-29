Правительство Приангарья отменило ограничения по площади на покупку жилья для пострадавших от наводнения

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ограничения по площади приобретаемого жилья сняты для тех, кто покупает его взамен утраченного из-за наводнения, которое прошло летом в результате проливных дождей в регионе. Соответствующее постановление подписал первый заместить губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Раньше согласно положению о порядке и условиях предоставления жилых помещений, можно было приобрести дом или квартиру, которые по площади соответствовали утраченному жилью, либо на 10% превышали или не доходили до неё. Теперь это ограничение снято. С помощью свидетельства на приобретение или строительство жилых помещений, к примеру, на три миллиона рублей, которое получено за утрату помещения площадью 66 квадратных метров, пострадавшие смогут купить как комнату площадью 15 квадратных метров в Москве, так и дом размером 250 квадратов в небольшом населённом пункте. Также теперь с помощью одного свидетельства можно прибрести или построить два и более жилых помещения.

Также Руслан Болотов подписал постановление о внесении изменений в областное положение о порядке и условиях предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате наводнения, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. По нему право на приобретение жилья теперь имеют все потерявшие его в результате наводнения. С такой инициативой 21 августа выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По данным регионального министерства социального развития, опеки и попечительства, в результате наводнения в Иркутской области было утрачено около шести тысяч жилых помещений. Более 700 владельцев имеют в собственности другое жильё, либо доли в нём, превышающие по размеру социальную норму, соответственно, права на получение площади взамен утраченной они не имели. Средства из федерального бюджета для них не выделяли. Сергей Левченко предложил провести выплату из областного бюджета. На это потребуется 1,7 миллиарда рублей. В ближайшее время будет проведена корректировка областного бюджета. Так как сейчас он является дефицитным, с просьбой о выделении дополнительных средств из бюджета Российской Федерации губернатор Иркутской области обратился к председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко.