Приангарье хотят сделать пилотным регионом по переселению из жилья, ставшего аварийным в результате ЧС

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Программа переселения жителей из индивидуального жилья, ставшего аварийным в результате чрезвычайных ситуаций, станет уникальной для России. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин 22 января во время рабочей поездки в Тулун.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, поручение разработать программу дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев после посещения подтопленных территорий. Дело в том, что владельцам домов, пострадавших из-за высокого уровня грунтовых вод или затопления ливнями, компенсации и переселение в рамках ликвидации ЧС не положены, хотя многие дома стали абсолютно непригодными для проживания.

– Чрезвычайные ситуации природного характера регулярно возникают в разных регионах страны. Подобной программы в стране нет. Иркутская область станет пилотным регионом по ее разработке и реализации. Сейчас важно выработать алгоритм и определиться с критериями, – отметил Владимир Талалыкин.

Пока что специалисты межведомственных комиссий обследуют пострадавшие от ливней и грунтовых вод индивидуальные жилые дома. По предварительным данным, в регионе более трех тысяч таких домов, более 2500 уже обследовано, 295 объектов признаны аварийными.

– Программа должна распространяться на пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Сроки сжатые. Планируется, что она начнет работать уже в этом году, – рассказал и.о. председателя правительства региона Руслан Болотов.