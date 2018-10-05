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06.10.2018

Проблему демонтажа павильонов обсудили предприниматели Иркутска за круглым столом

Иркутск, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области 4 октября провели круглый стол на тему демонтажа в городе нестационарных торговых объектов. В нем приняли участие представители бизнес-сообществ и администрации Иркутска.

Предпринимателям представилась возможность высказать свои пожелания представителям мэрии, среди которых – стабильность ведения бизнеса, четкие и прозрачные критерии для проведения аукционов, предварительное выяснение в каждом конкретном случае перед принятием решения о демонтаже правовых оснований работы НТО (в целях исключения судебных тяжб), создание условий для нормальной работы.

Как сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена, предпринимателей беспокоит то, что администрацией уже несколько лет не ведется работа по проведению аукционов на право размещения НТО, демонтаж осуществляется избирательно без четко установленных критериев. При этом у большинства имеются договоры с истекшим сроком либо договоры расторгнуты, новые договоры не заключаются.

– Предприниматели не хотят бесконечно судиться с администрацией города, они хотят видеть конструктивный диалог, справедливое отношение к себе, прозрачные правила и нормы размещения НТО, – заявили участники круглого стола.

Была озвучена просьба остановить демонтаж НТО до принятия нормативной базы и определения четких критериев дальнейшего размещения НТО, принятия новой схемы размещения. Свою позицию по поводу сложившейся ситуации представители бизнеса просили донести мэру города Дмитрию Бердникову.

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