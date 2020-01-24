Проблему обеспечения жильем участковых уполномоченных обсудили депутаты ЗС Иркутской области

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Обеспечение жильем участковых уполномоченных обсудили на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении, которое прошло под председательством Виктора Побойкина. Рассмотреть эту тему предложил парламентарий Анатолий Обухов.

Как сообщает пресс-служба ЗС, Анатолий Обухов рассказал, что к нему и другим депутатам часто обращаются граждане, которые жалуются на то, что участковые уполномоченные недостаточно оперативно реагируют на вызов. По информации, которую получил парламентарий от органов внутренних дел, по состоянию на ноябрь 2019 года в Иркутской области служат 735 участковых уполномоченных, из них 85 не имеют жилья на подведомственной им территории. Между тем, проживание не на своем участке снижает эффективность работы участковых. В частности, остро проблема стоит в Иркутском районе.

Старший помощник прокурора Иркутской области Ольга Борисова напомнила, что в соответствии с законодательством обеспечение жильем работников полиции осуществляется за счет федерального бюджета, в том числе им предоставляются выплаты на приобретение жилплощади.

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская подтвердила, что многие муниципалитеты жалуются на отсутствие участковых. В некоторых сельских территориях главы готовы предоставить им жилье, однако чаще всего такие дома неблагоустроенные, и желающих переезжать не находится. Кроме того, зачастую в зону ответственности участкового входят несколько населенных пунктов, значительно удаленных друг от друга, что отражается на эффективности работы. По мнению Зои Масловской, необходима комплексная программа по аналогии с программами по обеспечению жильем медицинских работников.

По мнению Виктора Побойкина, жилье можно было бы приобретать за счет областного бюджета и предоставлять участковым на время их службы в конкретном муниципальном образовании. Депутат Антон Романов, в свою очередь, предложил подумать над усилением полномочий добровольных народных дружин. По итогам обсуждения комитет решил сделать запросы об обеспечении жильем участковых и вернуться к рассмотрению вопрос.