Проект детского сада в микрорайоне «Хрустальный парк» Иркутского района прошел экспертизу

Иркутский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Проектно-сметная документация на детский сад в микрорайоне «Хрустальный парк» в Иркутском районе на 14 км Байкальского тракта получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Как сообщает пресс-служба компании «Востсибстрой», застройщиком микрорайона выступает ООО «ВостСибСтрой Девелопмент». Детский сад на 110 мест планируется построить рядом с испанским кварталом Familia.

СПРАВКА:

Микрорайон «Хрустальный парк» находится на 14 км Байкальского тракта. Микрорайон состоит из 13 кварталов. Помимо детского сада возле испанского квартала, здесь планируется строительство школы, физкультурно-оздоровительного комплекса и еще одного детского сада.