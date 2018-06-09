|Недвижимость
|09.06.2018
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Проект детского сада в микрорайоне «Хрустальный парк» Иркутского района прошел экспертизу
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Иркутский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Проектно-сметная документация на детский сад в микрорайоне «Хрустальный парк» в Иркутском районе на 14 км Байкальского тракта получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Как сообщает пресс-служба компании «Востсибстрой», застройщиком микрорайона выступает ООО «ВостСибСтрой Девелопмент». Детский сад на 110 мест планируется построить рядом с испанским кварталом Familia.
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