Проект перинатального центра в Братске намерены доработать

Братск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проектно-сметную документацию нового перинатального центра в Братске, которую должны были подготовить к осени 2019 года, поручено доработать. Решение принял врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Братск, сообщает пресс-служба регправительства.

Сейчас медучреждение расположено в здании, которое эксплуатируется с 1990 года. В Братске существует острая необходимость в строительстве нового, отвечающего современным медицинским и техническим требованиям, перинатального центра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Братске планируется построить новый перинатальный центр на 130 мест. Планировалось, что вся документация будет готова к началу осени 2019 года, к строительству предполагалось приступить также в прошлом году.