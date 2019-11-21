Проект радиологического корпуса онкоцентра в Иркутске планируют передать в экспертизу в 2020 году

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра с ПЭТ-центром планируется передать в экологическую экспертизу в январе-феврале 2020 года. Об этом 20 ноября в рамках правительственного часа на сессии Заксобрания Иркутской области сообщила главный онколог региона Виктория Дворниченко.

Она пояснила, что задержка с реализацией проекта возникла со стороны концессионера – «Русатома». Однако сейчас все вопросы решены.

– Концессия была трудная, споров ушло много, но победа есть, продолжаем уже работать. Я думаю, что наш опыт будет тиражироваться. Русатом немножечко задержал мероприятия, но сам предлагает нам построить радионуклиидную терапию и РНТ. То есть мы получаем центр ядерной медицины, которая убирает у нас поездки в Красноярск, – прокомментировала Виктория Дворниченко.

Как напомнил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, решение о строительстве радиологического корпуса принималось в 2016-2017 годах, когда ещё не было разговоров ни о национальных, ни о федеральных проектах, потому концессия на тот момент была единственным верным вариантом.

На начало строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в 2017 году из бюджета Иркутской области предполагалось направить 90 миллионов рублей. Концессионное соглашение заключено на 15 лет: три года строительства и 12 лет эксплуатации. Стоимость строительства оценивается в 5 миллиардов рублей. Около миллиарда рублей выделено федеральным центром, остальные средства предоставят инвесторы. Возвращать деньги инвесторам планируется силами Иркутского онкологического диспансера.

Напомним, иркутский онкодиспансер – единственное лечебное учреждение СФО, оказывающее все виды диагностической и хирургической помощи при онкологической патологии. При этом при наличии современных диагностических, хирургических отделений и корпусов, в Иркутской области отсутствует полноценная радиологическая служба. В настоящее время радиологическое отделение работает на устаревшем оборудовании. Имеются неоднократные предписания контрольно-надзорных органов о закрытии этих отделений. Несмотря на ежемесячное профилактическое обслуживание гамма-терапевтических аппаратов, в течение года проводится большое количество ремонтов (более ста), при этом нагрузка на гамма-терапевтические аппараты превышает нормативы почти в три раза.