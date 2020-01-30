Проект туберкулезного диспансера в Тулуне готов для повторной экспертизы

Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект строительства тубдиспансера в Тулуне подготовлен для повторного прохождения экспертизы.

Об этом на сессии Законодательного собрания Иркутской области рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева:

– В Тулуне в состав туберкулезной больницы входили два здания – диспансер и стационар. Диспансер был расположен в здании 1939 года постройки и попал в зону затопления. Здание признано аварийным и демонтировано. Сейчас амбулаторная и стационарная помощь предоставляется в здании стационара 1937 года постройки и с момента его сдачи там ни разу не проводился капитальный ремонт.

Глава ведомства сообщила, что сейчас в Тулуне на диспансерном учете находятся 272 больных активной формой туберкулеза. Заболеваемость в Тулуне и Тулунском районе превышает средние показатели по Иркутской области – 144 человека на 100 тысяч населения при среднеобластном 82 на 100 тысяч. За 10 месяцев 2019 года в Тулуне и районе выявлено 33 больных с активной формой туберкулеза.

– В связи с этим принято решение о строительстве противотуберкулезного диспансера как единого комплекса, где будет оказываться помощь как амбулаторным пациентам, так и стационарным, – сообщила Наталия Ледяева.

Были выполнены проектно-изыскательные работы, ПСД прошла государственную экспертизу. 19 октября 2019 года была определена сметная стоимость проекта в размере 969 млн рублей. Однако вследствие решений, принятых для ликвидации последствий паводка, оказалось, что земельный участок, где планировалось строить диспансер, находится вблизи от нового жилого комплекса.

– И было принято решение о переносе строительства на другой участок, – пояснила глава ведомства. – УКС 30 октября 2019 года выполнены работы по привязке выполненного ранее проекта к новой территории. Сейчас проектировщиком выполнена посадка на новый земельный участок, планы этажей и фасада. 22 января 2020 года заключен договор на подключение к сети водоснабжения, получены технические условия на подключение. Проектная организация готовит пакет документов на проведение экспертизы.

Председатель профильного комитета Александр Гаськов сообщил, что хотя вопрос до конца не решен, соответствующий депутатский запрос о строительстве решено снять с контроля.

– Мы решили сгруппировать все паводковые объекты здравоохранения и вынести на следующую сессию в виде парламентского запроса, – пояснил он.