Прокуратура Братска намерена по суду заставить владельца кафе «Фараон» снести незаконные постройки

Братск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Братска намерена по суду заставить владельца кафе «Фараон» снести самовольные постройки. Установлено, что собственник нарушил земельное и природоохранное законодательство при использовании смежных участков, в том числе относящихся к лесному фонду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверка ведомства показала, что есть факты самовольного занятия участка, относящегося к лесному фонду, а также возведение на нем построек без соответствующего разрешения.

– Несмотря на ранее выявленные администрацией города аналогичные нарушения требований земельного законодательства, правообладателями земельных участков не приняты меры к устранению допущенных нарушений. В связи с этим прокурором города в Братский городской суд предъявлено исковое заявление об обязании одного из правообладателей двух земельных участков, на которых расположено кафе «Фараон», произвести снос самовольных построек и об освобождении самовольно занятых земельных участков, – отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты незаконной рубки леса в границах смежных участков, предоставленных на законных основаниях. Уничтожено 19 деревьев, тем самым причинен ущерб на сумму 120 тысяч рублей.

По данному факту прокурором в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в орган предварительного расследования направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере.

По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело.