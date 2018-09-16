Прокуратура: для строительства микрорайона-парка «Пушкино» под Иркутском подделали экоэкспертизу

Иркутский район, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении застройщика микрорайона-парка «Пушкино» в Иркутском районе. По версии следствия, для строительства жилого комплекса подделали государственную экологическую экспертизу.

Преступление обнаружили инспекторы Байкальской природоохранной прокуратуры при проверке законности возведения жилого комплекса. Оказалось, что экоэкспертиза по этому объекту не проводилась вообще, а положительное заключение было подложным, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сейчас по этому факту проводят расследование правоохранительные органы.

Как сообщается на сайте микрорайона-парка «Пушкино», застройщиком жилого комплекса выступает ООО «Малоэтажное строительство Иркутской области». ЖК «Пушкино» находится на 2-ом км Мельничного тракта. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором предприятия является Сергей Арзамасов.