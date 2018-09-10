Прокуратура нашла многочисленные нарушения эксплуатации ТРЦ в Иркутской области

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2018 года прокуроры совместно со специалистами уполномоченных органов проверили свыше 320 торгово-развлекательных объектов и иных мест с массовым пребыванием людей в Иркутской области. Большинство из них эксплуатировались с многочисленными нарушениями действующего законодательства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Учитывая характер выявленных нарушений, которые создавали угрозу жизни и здоровью граждан, прокурорами при предъявлении исков инициировался вопрос о запрете эксплуатации зданий. В отношении более 20 объектов по требованию прокуроров Иркутска, Черемхово, Братска, Аларского, Братского, Заларинского, Куйтунского, Падунского района Братска, Иркутского, Эхирит-Булагатского, прокуратур Октябрьского, Ленинского, Свердловского районов Иркутска запрещалась их эксплуатация.

Наиболее распространенными нарушениями являлись отсутствие первичных средств пожаротушения, систем оповещения, путей эвакуации, отсутствие или неисправность систем пожаротушения, эксплуатация электроприборов с видимыми повреждениями и прочее, говорят в прокуратуре Иркутской области.

Подверглись проверке сельские дома культуры и библиотеки, основными нарушениями пожарной безопасности в которых являлись отсутствие средств пожаротушения, огнезащитной обработки зданий и инвентаря и др. Например, прокурором Балаганского района в адрес мэра района и пяти глав сельских поселений внесены представления.

Наряду с этими нарушениями в детских досуговых организациях выявлены и пресечены факты отсутствия установок автоматической пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения и т.д. Это встречалось в Черемхово, Куйбышевском и Октябрьском районах Иркутска, Зиминском, Усть-Илимском, Тайшетском районах.

Прокурорами Саянска, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Катангского, Качугского, Осинского, Усть-Удинского, Эхиритского районов проверены детские игровые комнаты, библиотеки, школы дополнительного образования, спортивные школы.

Выявлены нарушения в виде отсутствия рабочей автоматической пожарной сигнализации, эксплуатации электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, отсутствия наружного противопожарного водоснабжения, табличек, указывающих направление движения при пожаре, захламления эвакуационных выходов, отсутствие необходимого количества эвакуационных выходов и др.