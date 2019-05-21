Прокуратура назвала критической ситуацию по обеспечению сирот жильём в Иркутской области

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ситуация по обеспечению детей-сирот жильем в Иркутской области оценивается как критическая, а действия органов исполнительной власти – как неудовлетворительные. Об этом представитель прокуратуры Иркутской области заявил на совещании о механизмах решения вопросов по снижению уровня социальной напряженности, связанной с низким качеством жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам, сообщает пресс-служба регпарламента. Совещание состоялось 21 мая на площадке Законодательного собрания региона под руководством председателя комитета по собственности и экономической политике Николая Труфанова и вице-спикеров областного парламента Ольги Носенко и Кузьмы Алдарова. Открывая заседание, Николай Труфанов напомнил, что депутатским корпусом совместно с уполномоченным по правам человека в регионе было инициировано несколько депутатских проверок, рабочих поездок и встреч по вопросам некачественного жилья для детей-сирот. Сегодня в Законодательное собрание продолжают поступать многочисленные жалобы. – Сиротские гетто – так сами граждане из числа детей-сирот называют свои дома, – заметил парламентарий. – Сейчас эта проблема стоит особенно остро – с каждым годом очередь нуждающихся в жилье растет, тогда как финансирование сокращается, при этом качество жилья оставляет желать лучшего. Мы сами в этом убедились, посетив дома для сирот в своих избирательных округах. Важно совместными усилиями выработать действенный механизм для ее решения. По информации аудитора Контрольно-счётной палаты Иркутской области Юлии Махтиной, по числу детей-сирот, необеспеченных жильем, регион занимает второе место в Сибирском Федеральном округе и пятое в России. Сейчас в очереди на получение жилья более 14 тысяч граждан из числа детей-сирот, почти 10 тыс. из них – старше 18 лет. Многие ждут своих квартир по пять и более лет. Основной причиной данной ситуации аудитор назвала несоразмерность численности нуждающихся и объема финансирования. С каждым годом финансирование сокращается. На 2019 год на покупку и строительство жилья для сирот предусмотрено около 710 млн рублей, это более чем на 100 млн рублей меньше, чем было в 2018 году. В прошлом году финансирование областной программы также было сокращено – на 13 %. При этом, отметила она, часть контрактов исполняется с нарушением сроков. В этом году до сих пор министерством имущественных отношений не приняты бюджетные обязательства, что является нарушением ст. 16 закона об областном бюджете. Одним из выходов из ситуации Контрольно-счетная палата видит предоставление жилищных сертификатов для граждан из числа детей-сирот старше 23 лет при условии их социализации. Участники совещания также отметили необходимость усиления контроля, как за всем процессом строительства, так и за устранением нарушений, а также ужесточения мер реагирования. По словам заместителя прокурора Иркутской области Вячеслава Бабенко, сегодня все нарушения устраняются только после прокурорской проверки. Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Наталья Тумашева обратила внимание на то, что жилье для детей сирот строится на окраинах населенных пунктов, отличающихся неразвитостью инфраструктуры и отсутствием рабочих мест, зачастую при строительстве таких жилых комплексов нет возможности присоединения к центральным коммуникациям. Как подчеркнула Наталья Тумашева, такая практика должны быть прекращена. Также в ходе обсуждения представители строительной отрасли отметили важность увеличения стоимости одного квадратного метра жилья, которое строится в рамках соответствующей областной программы, сегодня она равна чуть более 40 тысяч рублей. По словам президента некоммерческой организации «Союз строителей Иркутской области» Юрия Шкуропата, крупные строительные компании в реализации программы не участвуют, на такие контракты, в основном, заходят фирмы-однодневки. На особом контроле тема обеспечения детей-сирот жильем и в Общественной палате Иркутской области. Свое выступление председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Анна Загайнова сопроводила слайдами с фотографиями, запечатлевших трещины, плесень и другие дефекты в практически новых домах. – Проблема не решается многие годы, и чем дальше, тем становится хуже. И дело не только в нехватке средств, необходимо изменить подход к качеству возводимого жилья, к решению вопросов социализации детей-сирот, – заметила она. По итогам обсуждения будет сформирован перечень рекомендаций, в который войдут предложения, озвученные участниками совещания. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: заксобрание

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