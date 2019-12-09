ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Недвижимость
07.12.2019

Прокуратура отстояла в суде акваторию залива Межница Усть-Илимского водохранилища

Усть-Илимск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В акватории залива Межница Усть-Илимского водохранилища незаконно создали искусственный земельный участок, отсыпав территорию водоёма. Это сделали ещё в 2005-2006 годах, но выявили только сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2017 году департамент недвижимости администрации Усть-Илимска утвердил схему расположения этого участка площадью 1,9 тысяч кв м, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. На основании договора аренды образованные земли департамент передал в пользование лодочному гаражному кооперативу.

С учётом того, что участок частично образован в границах Усть-Илимского водохранилища и является федеральной собственностью местные власти не вправе были распоряжаться имуществом Российской Федерации, говорят в прокуратуре.

Более того, его искусственное формирование повлекло неверное установление границ береговой линии Усть-Илимского водохранилища, сокращение площади водного фонда.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными схемы расположения спорного земельного участка и заключенного договора аренды, возложить на Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов обязанности уточнить границу Усть-Илимского водохранилища.

Исковое заявление прокурора Усть-Илимским городским судом удовлетворено в полном объеме. В связи с этим участок снимут с кадастрового учёта, а границы водохранилища уточнятся.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Недвижимость»:
Иркутский деловой центр «Олимп» закрыт из-за нарушения требований пожарной безопасности09.12.2019
2019-12-09-09-32-07
Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский деловой центр «Олимп» закрыт из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Нижнеилимском районе08.12.2019
Нижнеилимский район, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 7 декабря губернатор Приангарья Сергей Левченко посетил Нижнеилимский район, где оценил ход капитального ремонта в нескольких учреждениях соцкультбыта.
Прокуратура отстояла в суде акваторию залива Межница Усть-Илимского водохранилища07.12.2019
Усть-Илимск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В акватории залива Межница Усть-Илимского водохранилища незаконно создали искусственный земельный участок, отсыпав территорию водоёма. Это сделали ещё в 2005-2006 годах, но выявили только сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
В Иркутской области определили границы 71 зоны затопления07.12.2019
Иркутская область, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Границы 71 зоны затопления в населённых пунктах Иркутской области, которые подверглись наводнению, определены проектировщиками. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Эксперты: благодаря уточнению границ земли лесного фонда в Приангарье уменьшились на 103 тысячи квадратных километров06.12.2019
-103-
Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В результате уточнения границ площадь земель лесного фонда в Иркутской области в Едином государственном реестре недвижимости сократилась на 103 тысячи квадратных километров.
По данным губернатора Сергея Левченко, выплаты по свидетельствам на жилье получили более 12 тысяч человек, пострадавших от паводка05.12.2019
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области более 12 тысяч человек, пострадавших от паводка, получили выплаты по 4481 свидетельству на сумму 13,2 млрд рублей. Всего выдано 6816 свидетельств (19592 человека, 20 млрд рублей) на предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщил сегодня губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко.
Строительный вестник Приангарья от 4 декабря 2019 года04.12.2019
-4-2019-
Суд обязал снести китайский трёхэтажный самовольный недострой в Листвянке04.12.2019
2019-12-04-04-42-25
Иркутский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд обязал собственника земельного участка в посёлке Листвянка снести за свой счёт недостроенное здание, которое начали возводить незаконно. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сергей Меняйло на рабочем совещании в Тулуне заметил, что еще не все граждане реализовали свое право на жилье03.12.2019
2019-12-03-02-59-27
Тулун, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло 2 декабря провел совещание в Тулуне, на котором присутствовали члены правительства региона и главы муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
Средняя цена приобретения помещений и машино-мест выросла в Иркутской области 01.12.2019
Иркутская область, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным Управления Росреестра по Иркутской области, в октябре в регионе выросла средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи помещений и машино-мест, а средняя цена земельных участков уменьшилась.
Правительство Приангарья обеспечит молодым специалистам и многодетным семьям соцвыплаты на погашение ипотеки30.11.2019
Иркутская область, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Погасить часть ипотеки за счет предоставления социальных выплат из областного бюджета смогут молодые специалисты, получатели материнского капитала и многодетные семьи в Иркутской области. Соответствующее постановление правительства подготовлено по поручению губернатора Приангарья Сергея Левченко.
В зонах наводнения в Иркутской области растёт число пострадавших от стихии домов29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области новое жильё, по данным на 27 ноября, получили 4 тысячи 87 семей или 11 тысяч человек, пострадавших во время летних паводков. Число расселённых семей превысило первоначальные цифры на 800. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Сергей Левченко: Генпрокуратура поменяла позицию по границам Прибайкальского нацпарка29.11.2019
Ольхонский район, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Генеральная прокуратура РФ готова рассматривать вопрос о возможности строительства индивидуального жилья жителям Ольхонского района, которые проживают в границах Прибайкальского национального парка. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Сергей Левченко рассказал о том, как он пытается спасти иркутский ипподром29.11.2019
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ипподром, если даже его удастся сохранить вопреки намерениям Росимущества продать объект, требует тотальной реконструкции. В том состоянии, в котором он находится сейчас, – «это не 21 век». Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Жилищные сертификаты для пострадавших от летних паводков в Приангарье будут выдавать до конца марта 2020 года29.11.2019
-2020-
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Срок выдачи свидетельств на приобретение или строительство нового жилья для граждан, пострадавших от летних паводков 2019 года в Иркутской области, продлен до марта следующего года.
Депутаты иркутской думы намерены «поторговаться» с федеральными властями за недвижимость28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отклонили проект решения о безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную.
Дума и мэрия намерены совместно отстаивать сохранение иркутского ипподрома28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска и администрация города намерены совместно отстаивать сохранение ипподрома.
В Берёзовом в Иркутском районе планируют построить школу и детсад28.11.2019
Иркутский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Берёзовый Иркутского района в 2021 году планируется начать строить школу на 1,5 тысячи мест и детский сад – на 350. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Торги по иркутскому ипподрому хотят оспорить в суде28.11.2019
2019-11-28-05-28-50
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская общественность во главе с городской администрацией собирается оспорить в суде торги по иркутскому ипподрому. Об этом стало известно 27 ноября в ходе встречи мэра города Дмитрия Бердникова с представителями предприятия и заинтересованными лицами.
Строительный вестник Приангарья от 27 ноября 2019 года27.11.2019
-27-2019-
В Иркутской области оплатили больше четырех тысяч свидетельств на покупку жилья пострадавшим от наводнения27.11.2019
2019-11-27-09-04-02
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Четыре тысячи 32 семьи, состоящие из 10 тысяч 749 человек, в Иркутской области, пострадавшие от наводнения, приобрели новое жилье взамен утраченного. Об этом пишет пресс-служба губернатора со ссылкой на министра соцразвития, опеки и попечительства Владимира Родионова.
Правительство Иркутской области отказалось от идеи объединить службы строительного и жилищного надзора26.11.2019
Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба государственного строительного надзора и служба государственного жилищного надзора Иркутской области продолжат свою работу в качестве самостоятельных органов исполнительной власти. Такое решение принял губернатор Сергей Левченко, пишет пресс-служба главы региона.
Правительство Приангарья: федеральные средства на покупку жилья для пострадавших от наводнения использованы без нарушений26.11.2019
2019-11-26-03-56-52
Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В использовании федеральных средств, направленных на приобретение жилья пострадавшим от наводнения в Иркутской области и проведение капитального ремонта в повреждённых домах, нарушений не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
В Иркутске на месте Курбатовских бань хотят построить пятизвездочный отель25.11.2019
2019-11-25-09-41-12
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на месте общественных бань Русанова и Курбатова предлагают построить пятизвездочный отель на 80 номеров. Об этом сообщил представитель инвестора ООО «Прибайкалье» 22 ноября на заседании комиссии думы Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.
«РЖД» построит три жилых дома в пострадавших от паводка районах Приангарья25.11.2019
2019-11-25-02-42-26
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В инвестиционной программе ОАО «РЖД» по программе «Строительство технологического жилья» заложены средства на возведение двух домов в Тулуне – на 50 и 25 квартир – и одного 25-квартирного дома в Нижнеудинске.
Власти Иркутской области объяснили необходимость сноса Курбатовских бань22.11.2019
2019-11-22-03-34-40
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области контролирует работы по реставрации и приспособлению Курбатовских бань в Иркутске. Об этом со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Фоменко сообщает пресс-служба регправительства.
СМИ: в России отнимут имущество у того, кто не докажет законность его приобретения22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Конституционный суд Российской Федерации подтвердил законность конфискации имущества не только у коррупционеров и их родственников, но также у друзей или знакомых обвиняемых. Об этом пишет «Афанасий бизнес».
Проект радиологического корпуса онкоцентра в Иркутске планируют передать в экспертизу в 2020 году21.11.2019
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра с ПЭТ-центром планируется передать в экологическую экспертизу в январе-феврале 2020 года. Об этом 20 ноября в рамках правительственного часа на сессии Заксобрания Иркутской области сообщила главный онколог региона Виктория Дворниченко.
На ближайшем заседании думы Братска рассмотрят перевод земли под аквапарк в необходимую категорию21.11.2019
Братск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На ближайшем заседании думы Братска рассмотрят вопрос перевода земельного участка под аквапарк из категории «леса и лесопарки» в категорию «объекты отдыха, спорта, досуга». Об этом сообщили на депутатских слушаниях, которые прошли 19 ноября, пишет пресс-служба администрации Братска.
В Иркутске рассматривают варианты площадок для размещения детской поликлиники №521.11.2019
-5
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев предложил депутатам городской Думы рассмотреть вариант размещения нового здания детской поликлиники №5 на территории, которая прилегает к основным зданиям больницы №5 на улице Челнокова. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Строительный вестник Приангарья от 20 ноября 2019 года20.11.2019
-20-2019-
Депутаты думы Иркутска обсудят целесообразность ремонта здания бывшего кинотеатра «Чайка»20.11.2019
2019-11-20-03-55-58
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска и спикер Дмитрий Ружников проверили техническое состояние бывшего кинотеатра «Чайка» в ходе выездного совещания 19 ноября. После реконструкции здания администрация города предлагает разместить в нем молодежный центр, а некоторые депутаты считают, что земельный участок под ним подойдет для строительства детской поликлиники №5. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Что ждет иркутские хостелы после запрета размещать их в жилых домах? Комментарии участников рынка и экспертов19.11.2019
2019-11-19-07-26-12
Иркутск, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ в начале ноября приняло постановление о запрете на предоставление гостиничных услуг в многоквартирных домах. Телеинформ изучил, какие последствия это может повлечь для гостиниц и хостелов в Иркутске, и не запретят ли теперь сдавать квартиры посуточно.
Сиротам пришлось судиться с Минимущества за квартиры в Шелехове18.11.2019
2019-11-18-02-57-13
Шелехов, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь детей-сирот получили благоустроенные квартиры в Шелехове только после судебных тяжб с министерством имущественных отношений Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.
В Росреестре Приангарья рассказали, как узнать и оспорить кадастровую стоимость недвижимости15.11.2019
2019-11-15-08-26-00
Иркутская область, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 1 января 2020 года имущественный налог будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости объектов капстроительства. Есть плюс: если сумма кажется завышенной, ее можно оспорить. Есть минус: это можно сделать только в течение пяти лет с момента ее утверждения.
Читать все новости раздела «Недвижимость»
Иркутская недвижимость. Каталог
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске