Прокуратура отстояла в суде акваторию залива Межница Усть-Илимского водохранилища

Усть-Илимск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В акватории залива Межница Усть-Илимского водохранилища незаконно создали искусственный земельный участок, отсыпав территорию водоёма. Это сделали ещё в 2005-2006 годах, но выявили только сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2017 году департамент недвижимости администрации Усть-Илимска утвердил схему расположения этого участка площадью 1,9 тысяч кв м, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. На основании договора аренды образованные земли департамент передал в пользование лодочному гаражному кооперативу.

С учётом того, что участок частично образован в границах Усть-Илимского водохранилища и является федеральной собственностью местные власти не вправе были распоряжаться имуществом Российской Федерации, говорят в прокуратуре.

Более того, его искусственное формирование повлекло неверное установление границ береговой линии Усть-Илимского водохранилища, сокращение площади водного фонда.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными схемы расположения спорного земельного участка и заключенного договора аренды, возложить на Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов обязанности уточнить границу Усть-Илимского водохранилища.

Исковое заявление прокурора Усть-Илимским городским судом удовлетворено в полном объеме. В связи с этим участок снимут с кадастрового учёта, а границы водохранилища уточнятся.