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20.05.2018

Прокуратура требует закрыть еще один торговый центр в Тулуне

Тулун, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура через суд требует закрыть еще один торговый центр в Тулуне.

Как сообщает пресс-служба Тулунского городского суда, к ним поступил иск Тулунского межрайонного прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к арендатору торгового центра «Народный» о запрете эксплуатации здания. Иск связан с тем, что в ходе проверки ТЦ были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые представляют опасность причинения вреда в будущем.

Прокурор просит запретить эксплуатацию зданий торгового центра «Народный» до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

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