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20.05.2018

Прокуратура требует закрытия нескольких учреждений культуры в Баяндаевском районе

Баяндаевский район, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура через суд потребовала закрыть несколько учреждений культуры в Баяндаевском районе.

Как сообщает пресс-служба Баяндаевского районного суда, поводом для обращения послужила прокурорская проверка по исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. Прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исками о запрете эксплуатации зданий Бадагуйского сельского Дома фольклора, этнографического музея, Баяндаевского МКСК (межпоселенческий культурно-спортивный комплекс).

Судебные слушания по требованиям прокурора назначены на 23 мая.

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