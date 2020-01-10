Публичные слушания по генеральному плану Тулуна состоятся 14 января

Тулун, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Планирование, развитие и благоустройство территорий Тулуна обсудили в Иркутске на совещании с участием временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя генерального директора АО «ДОМ.РФ» Дениса Филиппова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– В настоящее время нужно четкое понимание генерального плана города, а также – как будут развиваться площадки, которые используются под индивидуальное жилищное строительство и многоквартирные дома – какое будет благоустройство, где и какие инженерные сети и так далее. К работе нужно подходить комплексно, – сказал в начале совещания Игорь Кобзев.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области Екатерина Протасова доложила, что сейчас готовится схема территориального планирования по Тулунскому району, завершается разработка генерального плана Тулуна. Подготовлена документация по планировке территории микрорайонов Березовая Роща и Угольщиков. Также разрабатывается проект благоустройства улицы Ленина в Тулуне и правила землепользования и застройки в этом муниципальном образовании.

– Акционерное общество «ДОМ.РФ» выступает неким координатором этих процессов. Задача – увязать все перечисленные проекты, которые делаются по Тулуну, в единую концепцию. Все работы выполняются параллельно, и документация для анализа будет отправлена в «ДОМ.РФ», – пояснила Екатерина Протасова.

Также руководитель региональной службы архитектуры сообщила, что 14 января в Тулуне состоятся публичные слушания по генеральному плану. Игорь Кобзев поручил усилить информационную работу с населением по этому вопросу.

– Жители должны принять активное участие в публичных слушаниях. Людям необходимо знать, как будет развиваться территория, на которой они живут, – подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области.

Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов поблагодарил Игоря Кобзева за личное участие в решении вопросов территориального планирования района, наиболее пострадавшего от сильного паводка летом прошлого года.

– Мы договорились, что все документы будут проанализированы нашими специалистами. В течение месяца дадим свои предложения. В целом то, что я сегодня услышал, больших вопросов не вызывает. В случае, если понадобится корректировка проектов по планированию микрорайонов Березовая Роща и Угольщиков в Тулуне с точки зрения создания комфортной городской среды, «ДОМ.РФ» совместно с выпускниками курсов «Архитекторы.рф» готов оперативно и качественно сделать эту работу, – подчеркнул Денис Филиппов.

Екатерина Протасова добавила, что специалисты из нашего региона – выпускники курсов «Архитекторы.рф» – готовы принять участие в подготовке дизайн-проектов по благоустройству в микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков, что сформирует качественную городскую среду для жителей Тулуна.