Пять семей, потерявших жилье во время наводнения в Иркутской области, приобрели дома и квартиры за счет федерального бюджета

Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять семей, потерявших жилье во время наводнения в Иркутской области, приобрели дома и квартиры с помощью свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.

Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, пишет пресс-служба губернатора.

Все пять семей из Тулуна. Четыре из них приобрели дома или квартиры в своем городе, одна семья решила переехать. Ей оплачена покупка дома в деревне Усть-Куда Иркутского района. Общая сумма пяти объектов недвижимости составляет 15 миллионов рублей.

Свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдают на основании постановления правительства Иркутской области «О предоставлении социальных выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года в Иркутской области». Средства на оплату недвижимости поступают из федерального бюджета.

Владимир Родионов отметил, что по данным на утро 15 августа от пострадавших от наводнения поступило 2447 пакетов документов на получение свидетельств. На текущий момент уже выдано 470 документов.

С помощью свидетельств можно приобрести новое либо вторичное жилье в любом населенном пункте страны. Во время анкетирования, проведенного министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, выяснилось, что многие опрошенные хотят остаться в своих населенных пунктах. В Тулуне, где пострадало наибольшее количество людей, начато строительство новых домов, как многоэтажных, так и индивидуальных с участком 15 соток. Определиться, какой тип жилья приобретать, владельцы свидетельств должны к 1 октября.