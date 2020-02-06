Рабочая группа «Единой России» просит администрацию Иркутска отменить решение о взыскании 350 млн рублей с жильцов подлежащего сносу дома

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая группа президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков просит администрацию Иркутска изменить позицию в суде, чтобы максимально быстро решить вопрос об отмене взыскания 350 млн рублей с жильцов за работы по сносу дома.

Об этом сообщил руководитель рабочей группы, депутат Госдумы Александр Якубовский, пишет пресс-служба реготделения партии. По его словам, рабочая группа готова оказать всестороннюю юридическую помощь жильцам.

– В 2013 году администрация Иркутска заключила мировое соглашение с застройщиком, который самовольно построил многоквартирный дом. Люди купили 122 квартиры, зарегистрировав право на них через суд. А в 2016 году администрация города обратилась в суд с требованием о сносе дома, но ответчиком по иску стали владельцы квартир. По итогам рассмотрения дела в суде с них пытаются взыскать 350 млн рублей для оплаты работ по сносу, – рассказал Александр Якубовский.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации люди не только лишаются своего единственного жилья, но и должны собрать почти по 3 млн рублей с каждой семьи.

– По предварительной оценке, реальная стоимость работ по приведению дома в надлежащее состояние, а не сносу, составляет 70-80 млн рублей. В доме есть свободных 23 квартиры, реализовав которые можно покрыть большую часть этих затрат, – рассказал депутат.

Он направил депутатский запрос в администрацию города и просит изменить позицию в суде с тем, чтобы максимально оперативно решить вопрос с реконструкцией дома.

– Правительство региона внимательно следит за этим вопросом и готово помогать в его решении. Юристы нашей рабочей группы будут оказывать гражданам всю необходимую юридическую поддержку в полном объеме, – заключил Якубовский.