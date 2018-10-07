Распоряжение о сносе объекта на территории иркутского ТЦ «Знаменский» апелляционный суд оставил без изменений

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Четвертый апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Иркутской области о признании законным распоряжения КУМИ Иркутска о сносе объекта самовольного строительства на улице Баррикад (территория ТЦ «Знаменский»).

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщила заместитель мэра – председатель КУМИ Екатерина Козулина.

Распоряжение КУМИ было вынесено на основании выявленных нарушений. В частности, земельный участок находится в границах территории общего пользования, объект возведён без разрешения на строительство. Распоряжение издано на основании пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ. Кроме этого, уже имеется муниципальный контракт на снос строения, который прошел все необходимые проверки.

Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу 5 октября, в ближайшее время, согласно распоряжению, администрация готова приступить к сносу строения в принудительном порядке.