Регистрация и кадастровый учет с выездом на дом стали популярнее у жителей Иркутской области

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В 2019 году Кадастровая палата Иркутской области провела более 500 выездов для оказания государственных услуг. По сравнению с 2018 годом количество выездов увеличилось в восемь раз.

С 2013 года Кадастровая палата предоставляет заявителям возможность заказать прием и доставку готовых документов на дом, при этом популярность выездного обслуживания неуклонно растет. В декабре 2019 года совершено более 240 выездов для оказания учетно-регистрационных услуг. А всего за прошедший год специалисты Кадастровой палаты провели выездное обслуживание более 520 раз.

Самой востребованной услугой среди населения и представителей бизнеса стал выездной прием заявлений на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество – 89% от общего числа выездов, сообщает пресс-служба ведомства.

Процедура регистрации недвижимости - дело достаточно хлопотное, а выездное обслуживание имеет ряд преимуществ. Нет необходимости тратить время на походы в МФЦ, услуга предоставляется в кратчайшие сроки. Так, при обращении в орган регистрации прав, срок кадастрового учета без одновременной регистрации прав составляет пять рабочих дней, а на одновременное проведение кадастрового учета и регистрацию прав потребуется десять рабочих дней. В МФЦ эти сроки увеличены на 2 дня. Специалисты Кадастровой палаты проводят выездной прием в удобное для заказчика время и по любому адресу в пределах Иркутска, Иркутского района, Ангарска, рабочего поселка Мегет, села Одинск, села Савватеевка.

Выезды также нужны для того, чтобы принять запросы о предоставлении сведений из реестра недвижимости, доставить выписки из ЕГРН и другие документы, подготовленные по результатам оказания услуг. Услуга по выезду с целью предоставления сведений из реестра недвижимости составила 11% от общего числа выездов в 2019 году.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы, в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых они являются, услуга предоставляется бесплатно. Для остальных граждан услуга платная.

Заявку на оказание услуги можно подать любым из перечисленных способов:

по многоканальному телефону: 8 (3955) 58-15-74 доб. 4;

написать по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;

обратиться лично в офис приема-выдачи документов по адресам: Иркутск, ул. Чехова, 22, каб. 8 и Ангарск, 103-й квартал д. 1, каб. 101.