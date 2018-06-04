Риэлторы одобрили идею снижения проценной ставки по ипотеке для жителей Приангарья

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Возможность снижения процентной ставки по ипотеке в Иркутской области – удачное решение для рынка недвижимости, считают эксперты. «Ставка 5,75% по ипотечному кредиту – одна из самых низких сегодня, она позволит решить жилищные проблемы многим людям в Иркутской области, что особенно важно для молодых и многодетных семей», – отметил исполнительный директор известной иркутской риэлторской фирмы АН «Тысячелетие» Юрий Винников.

Напомним, в Иркутской области разрабатывается механизм, который обеспечит льготную ипотечную ставку для заемщиков. Соглашение о сотрудничестве с этой целью заключили правительство Иркутской области и АО «ДОМ.РФ» (ранее – «Агентство ипотечного жилищного кредитования»).

Совместная программа предусматривает предоставление гражданам Байкальского региона ипотечных жилищных кредитов с процентной ставкой от 5,75%. В ней будут предусмотрены категории людей, имеющие право на получение ипотечного жилищного кредита с пониженной процентной ставкой, а именно: граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (в том числе молодые семьи, молодые специалисты), многодетные семьи.

Предоставление ипотечных жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой планируется начать в четвертом квартале 2018 года, после внесения изменений в областной бюджет на очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области.

– Сейчас большинство сделок на рынке недвижимости происходит с использованием ипотеки, – отметил Юрий Винников. – Банки все более охотно и активно выдают кредиты, средняя ставка за последнее время снизилась и составляет около 9-10% годовых. Понятно, что зачастую для многодетных и молодых семей такая ставка тоже существенна, поэтому во многих банках уже существуют льготные программы. Однако ставка 5,75% – самое выгодное предложение.

– Также хочется отметить, что сейчас на рынке достаточно благоприятное время для покупок, поскольку пока не отмечается особого роста цен и есть выбор как на первичном, так и на вторичном рынке, – подчеркнул эксперт.