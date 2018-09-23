Рынок «Знаменский» в Иркутске возобновил работу в день закрытия

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Рынок «Знаменский», который утром 21 сентября закрыли по решению суда из-за нарушений требований пожарной безопасности, вечером того же дня вновь заработал. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

В сообщении инстанции отмечается, что 11 сентября в рамках гражданского дела были приняты обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации здания. Его, напомним, утром 21 сентября закрыли приставы. Однако в этот же день суд отменил обеспечительные меры, учтя доказательства, представленные ответчиками.

Прокурор Куйбышевского района Иркутска обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц к ООО «Управляющая компания «Торговый центр «Знаменский» и Сергею Скворцову с требованием. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 19 октября 2018 года.

Напомним, вокруг рынка «Знаменский» уже не первый год разворачиваются судебные тяжбы. Ранее Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении требований ТЦ «Знаменский» в признании незаконным распоряжения КУМИ Иркутска о сносе объекта самовольного строительства на улице Баррикад.

В суд на ТЦ подавало и Минимущества, поскольку территория рынка находится на неразграниченных землях. Ведомство еще в 2017 году направляло руководству торгового центра предупреждение о необходимости снести незаконные постройки. Демонтировать их нужно было до 29 июня 2018 года, однако объекты продолжали использоваться. После этого в суд и поступил иск. Во время процесса ответчик так и не предоставил никаких доказательств в свою пользу. Более того, факт самовольного занятия участков он не отрицал. Арбитраж удовлетворил требования полностью.