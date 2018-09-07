Росреестр для жителей Приангарья проведет прямую линию по нарушениям земельного законодательтсва

Иркутская область, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Управление Росреестра по Иркутской области 10 сентября проведет прямую линию, в ходе которой специалисты ведомства расскажут жителям региона об ответственности, предусмотренной за нарушение земельного законодательства.

Как сообщают в ведомстве, за шесть месяцев 2018 года в Иркутской области выявлено более тысячи нарушений земельного законодательства и привлечено к ответственности более 900 лиц. В ходе прямой линии владельцы земельных участков смогут узнать, какие нарушения влекут за собой административное наказание, какая сумма штрафов предусмотрена за определенный вид нарушения, какие требования необходимо соблюдать владельцу земельного участка, чтобы не стать нарушителем и так далее. На вопросы ответят заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Мария Торженсмех (тел. (3952) 450-369) и главный специалист-эксперт отдела Людмила Кудинова (тел. (3952) 450-350).

Прямая линия пройдет с 8 до 17 часов.