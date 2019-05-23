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Недвижимость
24.05.2019

Росреестр напоминает о новом порядке оформления собственности на коттеджи и дачи

Тверь, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Тверской области напоминает, что с 4 августа 2018 года вступил в силу новый порядок оформления права собственности на индивидуальные жилые и садовые дома. Об этом сообщает «Афанасий бизнес».

Для строительства жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства, индивидуальных жилых домов) больше не требуется получение разрешения на строительство. Для жилых и садовых домов установлен единый порядок строительства (а также реконструкции), кадастрового учета и регистрации прав.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации объект индивидуального жилищного строительства – это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем 3, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Индивидуальный жилой дом может быть расположен на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), для ведения садоводства (к последним приравниваются земельные участки с видами разрешенного использования: «садовый земельный участок», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства»).

С 1 марта 2019 года в целях строительства или реконструкции индивидуального жилого или садового дома застройщик направляет в местную администрацию уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома». К уведомлению прилагаются:

  • правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (если данные документы не будут представлены, администрация самостоятельно запросит их в уполномоченных органах);
  • документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
  • описание внешнего облика жилого или садового дома в случае, если его строительство или реконструкция планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. Описание не требуется, если строительство или реконструкция осуществляются в соответствии с типовым архитектурным решением для данного исторического поселения, о чем указывается в уведомлении.

Администрация в течение 7 рабочих дней (а если строительство или реконструкция планируются на территории исторического поселения, то в течение 20 рабочих дней) направляет застройщику уведомление о соответствии указанных застройщиком параметров жилого или садового дома установленным параметрам и о допустимости размещения жилого или садового дома на земельном участке. В случае несоответствия указанных застройщиком параметров установленным параметрам или в случае недопустимости размещения такого объекта на земельном участке, администрация также направит соответствующее уведомление.

Получив от уполномоченного органа уведомление о соответствии, застройщик вправе приступить к строительству, на которое дается 10 лет. Следует отметить, что данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок.

После окончания строительства или реконструкции, не позднее чем через месяц, застройщик направляет в местную администрацию уведомление об окончании строительства или реконструкции по форме, которая также утверждена указанным выше приказом Минстроя России. К уведомлению прилагаются:

  • документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление направляется представителем застройщика;
  • технический план индивидуального жилого или садового дома;
  • в случае, если земельный участок принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора – заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенный или реконструированный жилой или садовый дом.

Также необходимо представить в администрацию сведения об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на построенный жилой или садовый дом. В соответствии с подп. 24 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации ее размер для граждан составляет 350 руб.

В течение 7 рабочих дней администрация проводит все необходимые проверки и направляет застройщику либо уведомление о соответствии построенного или реконструированного жилого или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо уведомление об их несоответствии  таким требованиям.

– В случае если объект соответствует установленным требованиям, администрация самостоятельно в течение вышеуказанного срока направит в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, а также все необходимые документы. Поэтому гражданину не придется обращаться за постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности на построенный индивидуальный жилой или садовый дом. В то же время гражданин вправе самостоятельно обратиться в орган регистрации прав, если администрация промедлит с подачей документов. В этом случае потребуется подать только заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, а все остальные документы орган  регистрации прав запросит в администрации, – рассказала начальник отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по Тверской области Елена Мухина.

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