Росреестр подсчитал среднюю стоимость объектов недвижимости в Иркутской области за март 2020 года

Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным управления Росреестра по Иркутской области, средняя цена помещений в регионе в марте составила 1,99 млн рублей, зданий – 1,63 млн рублей, сооружений – более 2,68 млн рублей. При этом средняя цена машино-мест составила 754 тысяч рублей, земельных участков – 582 тысяч рублей. Информация о средней цене приобретения прав на недвижимое имущество формируется из сведений, которые указываются в договорах купли-продажи при оформлении сделки, сообщает пресс-служба управления Росреестра. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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