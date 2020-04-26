|Недвижимость
|26.04.2020
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Росреестр подсчитал среднюю стоимость объектов недвижимости в Иркутской области за март 2020 года
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Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным управления Росреестра по Иркутской области, средняя цена помещений в регионе в марте составила 1,99 млн рублей, зданий – 1,63 млн рублей, сооружений – более 2,68 млн рублей.
При этом средняя цена машино-мест составила 754 тысяч рублей, земельных участков – 582 тысяч рублей.
Информация о средней цене приобретения прав на недвижимое имущество формируется из сведений, которые указываются в договорах купли-продажи при оформлении сделки, сообщает пресс-служба управления Росреестра.