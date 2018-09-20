Росреестр в ближайшее время полностью учтёт границы Центральной экологической зоны Байкала

Иркутская область, Бурятия, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сведения о границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории в ближайшее время будут внесены в реестр недвижимости в полном объёме. Об этом стало известно 20 сентября на втором Байкальском международном водном форуме в Иркутске.

Руководитель Росреестра Константин Литвинцев рассказал, что сейчас у федеральной кадастровой палаты есть полномочия готовить документы, которые нужны, чтобы вносить сведения о границах природных территорий в реестр. В марте 2018 года ведомство передало властям Бурятии документы, необходимые для внесения в реестр недвижимости сведений о Центральной экологической зоны озера Байкал на территории республики. Сейчас они уже находятся в Минприроды и готовятся для внесения в реестр.

В конце 2017 года такая работа была проделана на территории Иркутской области, сведения уже внесены в реестр недвижимости.

– До тех пор пока не будет чёткого понимания, где именно проходят границы природоохранных зон, особо охраняемых природных территорий, мы не сможем привести порядок в землепользовании, не сможем защитить природу, не сможем обеспечить гражданам полноценно жить и заниматься хозяйством, – считает руководитель Росреестра.

Между тем, в Иркутской области находится чуть более ста особо охраняемых природных территорий, в Бурятии – около 20. К 1 июля в реестр недвижимости в Приангарье внесены только 30%, и около половины в соседнем регионе. При этом иногда сведения о нацпарках, заповедниках и заказниках внесены в реестр как сведения о земельных участках. В Иркутской области таких участков около 40, в Бурятии насчитывается около 10.

– Отсутствие сведений об особо охраняемых территориях негативно отражается на развитии регионов. Во-первых, невозможно в полной мере обеспечить сохранность объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и оздоровительное значение. Во-вторых, у органов власти нет исчерпывающей информации для предоставления земельных участков, что отражается на планировании поступлений земельного налога и эффективности территориального управления, – говорит Константин Литвинцев.

Он также подчеркнул, что до сих пор нет сведений о некоторых природных территориях, которые непосредственно прилегают в Байкалу. Это касается части Прибайкальского нацпарка и Байкальского заповедника, нет данных о водоохраной зоне многих рек, впадающих в озеро.

Напомним, на первом форуме, который проходил в 2017 году, Константин Литвинцев сообщал, что только 27% земельных участков Байкальской природной территории имеют сведения о границах.