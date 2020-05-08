Росреестр: жители Иркутской области теряют интерес к долевому строительству

Иркутская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – С января по март 2020 года управлением Росреестра по Иркутской области зарегистрировано 1156 договоров участия в долевом строительстве. Это почти в три раза меньше (на 63%), чем годом ранее, когда ведомством было оформлено 3 тысячи 166 ДДУ.

Максимальный в 2020 году показатель по количеству зарегистрированных договоров долевого участия в Приангарье зафиксирован в марте (552 ДДУ), минимальный – в феврале (299 ДДУ), сообщает пресс-служба Росреестра.

– Резкий рост количества зарегистрированных договоров долевого участия в прошлом году сменился таким же значительным падением в году текущем, что вполне закономерно. Связано это с новациями закона – с 1 июля 2019 года застройщиков обязали использовать счета эскроу при привлечении средств дольщиков. Эта реформа «долёвки» спровоцировала повышенный спрос на строящуюся недвижимость в первой половине 2019 года. Сейчас ситуация с ДДУ близка к показателям января – марта 2018 года, когда в регионе был зарегистрирован 1521 договор долевого участия, – пояснил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

С января по март 2020 года в Иркутской области зарегистрировано 175 договоров участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов, а максимальное количество таких договоров (91 ДДУ) было оформлено в марте. Всего с момента вступления в силу изменений в Федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» (с 1 июля 2019 года) в Приангарье зарегистрировано 519 таких договоров. При этом максимальное их количество было зафиксировано в декабре 2019 года (144 ДДУ).