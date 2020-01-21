Ростех достроил в Черемхово поселок для пострадавших от летнего наводнения

Черемхово, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово завершено строительство жилого поселка для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения в июне 2019 года. В рамках благотворительного проекта Ростеха построено 32 двухквартирных дома и создана необходимая для проживания инфраструктура.

Напомним, в домах предусмотрены двухкомнатные квартиры площадью 48 и 61 кв м, а также трехкомнатные квартиры площадью 72 и 91 кв м с приусадебными участками размером 6 соток. В домах выполнена качественная отделка, каждый из них обеспечен индивидуальным котлом с комбинированным типом отопления, в квартирах установлены электрические плиты. Жилье построено с соблюдением всех нормативных требований, официально сдано в эксплуатацию и готово к заселению.

– Проект реализован на средства, собранные нашими сотрудниками, организациями Госкорпорации и иркутским землячеством. Откликнулись тысячи людей на предприятиях Ростеха по всей России, готовых помочь тем, кто оказался в беде. Жилой поселок на 64 семьи построен по современным технологиям, в рекордные сроки, и обеспечен всей необходимой инженерной инфраструктурой: центральным водопроводом, электроснабжением, освещением, – сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В рамках благотворительного проекта на помощь пострадавшим от стихии был собран 1 млрд рублей. Кроме того, для ликвидации последствий наводнения Госкорпорация направила в Иркутскую область 150 единиц спецтехники, которая применялась для разбора завалов, демонтажа разрушенных зданий и возведения дамб для защиты домов от затопления и оползней.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, благоустройство поселка выполнено в зимнем исполнении, работы по асфальтированию дорог и проездов запланированы на весну 2020 года. В настоящее время ведется постановка жилых объектов на кадастровый учет, а также подготовка пакета документов для юридической передачи семьям, нуждающимся в помощи.