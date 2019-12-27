«Ростелеком» обеспечил связью строительные площадки для пострадавших от паводка в Иркутской области

Тулун, Черемхово, Иркутская область, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» предоставил услуги видеонаблюдения и каналы связи на площадках для строительства домов жителям, пострадавшим от наводнения летом 2019 года, сообщает пресс-служба компании. Сейчас в Тулуне и Черемхово, куда планируют переехать пострадавшие от стихии люди, возводятся микрорайоны с индивидуальными и многоквартирными жилыми домами.

Специалисты «Ростелекома» на этих площадках установили видеокамеры, которые позволяют круглосуточно следить за ходом строительства, соблюдением плана производства работ и технологий, а также за передвижением спецтехники, помогают контролировать своевременность и полноту поставок строительных материалов. Теперь надзорные органы в режиме реального времени могут отслеживать соблюдение мер безопасности и режима рабочего времени.

– Без качественной современной связи невозможно реализовать строительные проекты такого масштаба. Она необходима на этапе проектирования, а во время строительных работ ее значение многократно возрастает, поскольку зная реальное положение дел и темп строительных работ, можно принимать наиболее эффективные решения , – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Среди первоочередных задач, стоящих перед региональной властью, временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев обозначил ускорение темпов строительства жилья для пострадавших от летнего наводнения.

СПРАВКА:

Сильные дожди в Иркутской области в июне текущего года привели к резкому подъему уровня воды в реках. В результате стихии было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. В июле в регионе прошла вторая волна паводка, из-за чего в воде оказались 233 дома только в Тулунском районе. По данным правительства Иркутской области, восстановительные работы завершатся летом 2020 года.