Руководство колонии в Бозое отдало сельхозземлю под лесопилку

Эхирит-Булагатский район, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На землях объединения колоний в посёлке Бозой Эхирит-Булагатского района незаконно построили пункт приема, переработки и отгрузки древесины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки. Инспекторы установили, что руководство ОИК-1 незаконно предоставило участок сельскохозяйственного назначения компании «Легион».

– Проверкой установлено, что в нарушение требований федерального законодательства учреждение незаконно предоставило земельный участок сельскохозяйственного назначения под эксплуатацию пункта приема, переработки и отгрузки древесины, в отсутствие правоустанавливающего договора либо решения, а также в отсутствие согласования сделки с ФСИН России и Росимуществом, – рассказали в прокуратуре Иркутской области.

В результате «Легион» возвёл на участке строения, сооружения, являющиеся самовольными постройками, поскольку созданы на участке, разрешенное использование которого не допускает строительства объектов, предназначенных для эксплуатации пункта приема, переработки и отгрузки древесины.

Прокуратура подала в суд на компанию с требованием освободить земельный участок от самовольно возведенных построек. Эхирит-Булагатский районный суд исковые требования прокурора района удовлетворил в полном объёме.