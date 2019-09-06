РУСАЛ совместно с мэром Братска Сергеем Серебренниковым прорабатывают программу строительства нового жилья

Братск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский алюминиевый завод РУСАЛа при активном участии действующего мэра Братска Сергея Серебренникова рассматривают возможность строительства нового жилья в Братске для сотрудников завода и их семей.

Компания РУСАЛ совместно с администрацией города прорабатывает вопросы строительства новых домов, возможности выделения свободных участков, начинает переговоры с банками по предоставлению долгосрочных кредитов по сниженным ставкам, обсуждает условия со строителями и девелоперами. Стоимость квадратного метра жилья может составлять до 50 тысяч рублей.

Управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин отметил:

– В Братске существенно ограничен вторичный рынок жилья, как в связи с многолетней реализацией программы переселения из ветхого жилья, так и с модернизацией одного из предприятий Братска, в результате чего в город приехали работники, для которых арендуют квартиры. Также на ограничение емкости этого рынка влияет муниципальная программа по привлечению в город медицинских кадров, в рамках которой также снимают жилье за счет муниципалитета. Вторичный рынок жилья активно задействован в этих программах, и свободных квартир в городе практически не осталось даже для сдачи внаем.

При этом более 50% из 7 тысяч сотрудников, работающих на промплощадке БрАЗа, на сегодняшний день нуждаются в жилье или хотели бы улучшить свои жилищные условия.

В городе ведется строительство лишь единичных жилых объектов, при этом коммерческое жилье практически не строится. Таким образом, на сегодняшний день у братчан слабая возможность улучшить свои жилищные условия.

В 2011- 2013 гг. ОК РУСАЛ реализовал в городах присутствия жилищную программу, нацеленную на ключевые группы сотрудников. Компания заключила договор со Сбербанком России и предоставляла работникам ипотечные кредиты на льготных условиях. РУСАЛ полностью оплачивал первоначальный взнос, а также компенсировал сотруднику 50% ежемесячного платежа по кредиту.

Программа была нацелена в первую очередь на производственный персонал высшей категории со стажем работы от 5 лет и оформлялась не менее чем за 10 лет до выхода сотрудника на пенсию. Другими критериями попадания в состав участников жилищной программы были перевыполнение производственных показателей, награды за личный вклад в успех Компании и повышение эффективности производств. Всего по данной программе было получено 757 квартир. Затраты компании на ее реализацию в 2011-2013 гг. составили порядка 20 млн долларов США.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ