«Русатом Хэлскеа» разрабатывает ПСД на строительство корпуса для онкоцентра Иркутской области

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Русатом Хэлскеа» начал разработку проектной документации на строительство радиологического корпуса на базе действующего онкологического диспансера Иркутской области. Опыт компании позволяет быть уверенными в том, что корпус будет не только построен в срок, но и оснащен по последнему слову техники. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).

– На сегодняшний день «Русатом Хэлскеа» начал разработку проектной документации радиологического корпуса онкодиспансера Иркутской области, которая должна была появиться еще в 2018 году, в качестве одного из обязательств, со стороны региона, в заключенном соглашении. Между тем, в 2019 году было дано заключение, что проект 2014 года устарел – в том числе технически – и не может быть использован, – пояснил Александр Якубовский.

Он напомнил, что концессионное соглашение заключено до 2022 года. К этому моменту компания построит и оснастит новый радиологический корпус специализированным современным оборудованием, а также подготовит персонал и введет объект в эксплуатацию, сообщает пресс-служба реготделения партии.

– Концессионное соглашение заключено до 2022 года, после разработки проектно-сметной документации будут определены сроки строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию. Уверен, что опыт компании и владение передовыми технологиями ядерной медицины гарантируют, что работы будут выполнены качественно и в срок, а оснащение пройдет по последнему слову медицинской техники, – заключил депутат.

– Наша задача – построить современный центр ядерной медицины. Проект, который был разработан в 2014 году, не соответствует требованиям и задачам времени. Строительство радиологического корпуса в Иркутской области – для нас это приоритетный проект, и мы максимально заинтересованы в том, чтобы сдать объект в короткие сроки и население региона и ближайших областей пользовалось всеми, зачастую, жизненно необходимыми им медицинскими услугами по данному направлению, – подчеркнул генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов.