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19.12.2018

Руслан Болотов предложил лишить аккредитации компанию, одобрившую строительство проблемной многоэтажки в Иркутске

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов предложил территориальному управлению Росаккредитации по СФО аннулировать свидетельство об аккредитации компании, выдавшей положительное заключение экспертизы по строительству многоэтажного жилого дома на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске.

Об этом глава областного правительства сообщил в ответ на запрос регионального отделения Общероссийского народного фронта, которое ранее направило обращение по поводу ситуации вокруг стройки здания на улице 4-я Железнодорожная, сообщает пресс-служба реготделения ОНФ.

Напомним, в конце октября этого года из-за строительства многоэтажного объекта обрушилась дорога вдоль соседнего дома, были повреждены инженерные сети и коммуникации, жильцов дома срочно эвакуировали, затем им разрешили вернуться домой.

Как рассказал член регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Батукаев, на днях активисты Народного фронта осмотрели проблемный объект.

– Попасть внутрь ограждений нам не удалось, вокруг котлована все закрыто и огорожено. В момент нашего рейда стройка не велась, на строительной площадке не было никакой техники и рабочих, – пояснил эксперт Народного фронта.

В региональном отделении ОНФ отметили, что в ответе председателя правительства области общественникам особое внимание уделяется тому, что в проектной документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы, отсутствует раздел о геотехническом мониторинге. В документах нет необходимой информации о выполненном геотехническом прогнозе влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунта, в том числе оснований сооружений окружающей застройки. В то же время критическая ситуация осенью 2018 года сложилась после того, как вырытый для 21-этажного жилого здания котлован из-за прорыва трубопровода наполнился водой, а на территории строительной площадки произошло движение грунта вблизи жилого дома №23А. В результате обвалились дорога вдоль жилого дома, лестница и пешеходная дорожка, были повреждены инженерные сети и коммуникации. По сообщениям экспертов, подпорная стенка строящегося объекта была сделана без проекта и экспертизы.

– Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители, обеспокоенные начавшимся вплотную к их домам строительством 21-этажного здания. Служба государственного строительного надзора сообщила активистам ОНФ, что проектная документация имеет положительное заключение экспертизы, выданное одной из компаний, которая и до этого выдавала заключения на проектную документацию объектов точечной застройки. Общественникам также стало известно, что еще в 2014 году по причине большого числа нарушений Росаккредитация на три месяца приостанавливала свидетельство этой компании на право проведения экспертизы проектной документации, – пояснили в ОНФ.

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