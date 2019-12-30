С 8 января контролировать строительство бенди-центра в Иркутске планируют каждые сутки

Иркутск, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Контроль хода строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске будет посуточным. Об этом 6 января на заседании оперативного штаба заявил и.о. председателя правительства региона Руслан Болотов.

– Мы должны неукоснительно соблюдать международные обязательства по проведению чемпионата мира. Это очень важно: к нашей стране приковано пристальное международное внимание, – подчеркнул он. – Важно выполнить все задачи по подготовке и проведению этого крупного спортивного мероприятия на достойном уровне.

Напомним, уникальный спортивный объект возводится в столице региона в кратчайшие сроки, эта арена станет главной при проведении предстоящего чемпионата мира по хоккею с мячом.

На совещании были заслушаны доклады об объеме работ, выполненных с момента проведения предыдущего заседания штаба. Участники встречи сверили задачи и сроки их исполнения, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.