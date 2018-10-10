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11.10.2018

С начала года жители Иркутской области уменьшили кадастровую стоимость своей недвижимости на 4,6 миллиарда рублей

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»),  - За девять месяцев 2018 года комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Иркутской области рассмотрено 492 заявления о пересмотре кадастровой стоимости в отношении 540 объектов недвижимости.

Решение об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной принято по 270 заявлениям. В результате рассмотрения заявлений кадастровая стоимость 302 земельных участков была снижена в общей сложности на 4,6 млрд рублей.

Напомним, что от размера кадастровой стоимости в Иркутской области зависит величина земельного налога. В том случае, если кадастровая стоимость оказалась завышенной, ее можно оспорить. Сделать это можно как в судебном, так и внесудебном порядке – через специально созданную при управлении Росреестра по Иркутской области комиссию.

Подать заявление в комиссию при Управлении может любое заинтересованное лицо. Основанием для пересмотра кадастровой стоимости является недостоверность сведений об объекте, использованных при проведении оценки, а также определение кадастровой стоимости объекта в размере рыночной, напоминает пресс-служба ведомства.

Для пересмотра кадастровой стоимости вместе с заявлением в комиссию требуется предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости; нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости (в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости); документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости (в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений); отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа (в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости).

– Активнее всего жители Иркутской области обращались в комиссию при Управлении в январе и августе. Большинство обращений (около 97%) поступает от граждан и юридических лиц, не согласных с кадастровой стоимостью земельных участков. Земельный налог за 2018 год для земель сельскохозяйственного назначения будет рассчитан согласно результатам кадастровой оценки недвижимости, утвержденным правительством региона в прошлом году. В том числе, может измениться сумма налога на участки, предназначенные для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, расположенные за пределами населенных пунктов. Владельцам таких участков не обязательно ждать прихода налоговых уведомлений. Кадастровую стоимость своей недвижимости можно узнать заблаговременно и, при наличии оснований, обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Иркутской области, – сообщила начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Эльвира Байрамова.

Получить информацию о кадастровой стоимости недвижимости жители Иркутской области могут на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости online». Запросить справку о кадастровой стоимости также можно на сайте ведомства в разделе «Получение сведений из ЕГРН». Справка будет предоставлена бесплатно в течение трех дней.

КООРДИНАТЫ:

  • Документы в комиссию при управлении можно подать до утверждения результатов очередной государственной кадастровой оценки. Документы принимаются по адресу: Иркутск, ул. Академическая, 70.

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