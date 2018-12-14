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14.12.2018

Садовые дачные дома

Российская Федерация, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Дачные дома - это, как правило, постройки не капитальные, не рассчитанные на проживание во время морозов. Однако это не значит, что к их строительству можно относиться спустя рукава.

Дачный коттедж становится местом отдыха, куда владельцы загородного участка приезжают, чтобы расслабиться после городской суеты и шума. Поэтому садовые дачные дома должны быть уютными, просторными и располагать к отдыху. Не обязательно для этого возводить кирпичное здание. Сейчас существует масса технологий, позволяющих получить такой садовый домик быстро и без больших финансовых затрат.

Дома из бруса

Наиболее востребованная сейчас технология строительства садовых дачных домов – это строительство из профилированного бруса. Материал этот привлекателен тем, что с одной стороны является доступным по цене, а с другой позволяет получить качественные и уютные коттеджи с практически любой планировкой. Из профилированного бруса возводятся и небольшие домики, и полноценные коттеджи со всеми удобствами. К слову, строительством дачных домиков и бань из профилированного бруса профессионально занимается компания "СК-Бобер".

Дома из панелей

Садовые дачные дома из панелей, построенные по каркасной технологии, только набирают популярность в нашей стране. Эта технология строительства пришла к нам из Европы. Ее особенность заключается в том, что дом не строится, а собирается из отдельных готовых фрагментов – панелей. На такой панели могут располагаться оконные проемы, двери, или она может быть полностью глухой. Преимущество такого строительства – это максимальная оперативность. Дом возводится буквально за несколько дней, причем для этого не требуется привлекать сложную технику, нанимать кран и т.д.

Дома из оцилиндрованного бревна

Садовые дачные дома из оцилиндрованного бревна стоят, как правило, дороже брусовых и панельных, особенно если строятся из бревен диаметром более 25-30 сантиметров. Такие коттеджи могут использоваться и для проживания в зимнее время. Если вы хотите сэкономить и при этом обзавестись настоящим срубом, тогда имеет смысл остановить свой выбор на домиках, изготовленных из тонкого бревна. Они потребуют дополнительного утепления, однако летом в них будет очень комфортно.

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