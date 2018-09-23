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Недвижимость
24.09.2018

Самовольную постройку на улице Леси Украинки в Иркутске снесут по суду

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил в силе решение Свердловского районного суда Иркутска о сносе самовольной постройки, расположенной по ул. Леси Украинки, 35.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, объект возведен в границах территории общего пользования в нарушение положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По информации комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии, спорный объект распложен за красными линиями, в пределах планируемого размещения магистральной дороги городского значения. В случае неисполнения собственником этой обязанности снос самовольного строения будет исполнен принудительно.

Подробная информация на официальном сайте КУМИ Иркутска.

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