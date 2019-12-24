Сбербанк 25 декабря проводит в Тулуне выездную ипотечную ярмарку

Тулун, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Выездная ипотечная ярмарка состоится 25 декабря в Тулуне. Организатором мероприятия выступает Байкальский банк ПАО Сбербанк. Финансовое учреждение при поддержке Минстроя РФ, компаний-застройщиков Иркутска, а также ведущих агентств недвижимости региона приглашает жителей Тулуна и других территорий, пострадавших в результате наводнения летом 2019 года, ознакомиться с лучшими предложениями по приобретению жилья. Прямые консультации ярмарки предполагают подробную справку об условиях оформления ипотеки: для жителей зоны ЧС Сбербанком в августе 2019 года было разработано специальное предложение – жилищный кредит для пострадавших в наводнении под пониженную ставку 8,7%. С момента запуска этого льготного предложения «особой ипотекой» от Сбербанка уже воспользовались 34 семьи, восемь из них успели приобрели жилье и готовятся к новоселью, сообщает пресс-служба финансовой организации. – Новоселье с комфортными особыми условиями ипотеки могут отпраздновать, причем в ближайшее время, и другие жители зоны ЧС. Мы везем на ярмарку в Тулун самые интересные предложения и по новостройкам региона, и не только нашего, и по жилью вторичного рынка. Консультанты Сбербанка жителям, пострадавших от паводка территорий расскажут о порядке оформления ипотеки. Покажут все возможности наших дистанционных сервисов. Люди смогут узнать все передовые технологии оформления ипотечных сделок, какой бы вариант будущего проживания они не выбрали. А еще, ярмарка – это уникальная возможность в одном месте своими глазами увидеть весь спектр предложений жилищного рынка Иркутской области. Будет много интересной информации и по приобретению жилья в самом Тулуне, – рассказала директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк Татьяна Чувайлова. КООРДИНАТЫ: Ипотечная ярмарка Сбербанка будет проходить 25 декабря в помещении Межведомственного консультационного пункта по адресу: Тулун, ул. Ленина, 79 (3 этаж) с 12.00 до 19.00. паводки лето 2019

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