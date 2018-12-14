Сбербанк аккредитовал ЖК «Корица» в историческом центре Иркутска

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Оформить кредит Сбербанка на покупку квартиры в жилом комплексе «Корица» Иркутска теперь можно без поручительства и под специальную ставку. Этот объект от группы компаний «СТК» прошел аккредитацию банка.

Как сообщает пресс-служба банка, ЖК «Корица» расположен в Правобережном округе Иркутска, рядом с историческим центром города. Это отдельно стоящие девятиэтажные блок-секции, объединенные общим дворовым пространством с парковочными стоянками, детскими и спортивными площадками. Проектом предусмотрено наличие одно-двух-трёх-комнатных квартир площадью от 37 до 81 квадратных метров. Срок сдачи одного из первых объектов запланирован во втором квартале 2020 года.

– Иркутянам компания «СТК» уже знакома по проектам «Иркутский дворик» и «Иркутский дворик-2». Новый жилой комплекс «Корица» нам также кажется достаточно перспективным – многие наши клиенты стремятся приобрести современное жилье в центре или рядом с центром города. Аккредитация объекта позволила банку сформировать для потенциальных покупателей квартир в ЖК «Корица» отдельное предложение по ипотеке. Оформить кредит можно под специальную ставку, без предоставления поручительства, а также полного пакета документов по объекту и застройщику. Таким образом мы значительно упростили процедуру кредитования, – отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников.

Заявку на оформление жилищного кредита Сбербанка можно подать в офисе компании «СТК» (Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 28), а также в филиалах банка. Кроме того, зарегистрировать сделку долевого участия можно непосредственно в офисе застройщика, не посещая Росреестр, с помощью сервиса «Электронная регистрация сделки». Подробная информация по условиям жилищного кредитования размещена на сайте Сбербанка.